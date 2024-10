Mo: Libano, dall’Idf ordine di evacuazione urgente per i residenti di Tiro

23 Ottobre 2024

Tel Aviv, 23 ott. (Adnkronos) – L’IDF ha diramato un avviso di evacuazione urgente ai residenti di Tiro, in Libano, in vista di attacchi aerei contro siti di Hezbollah. “L’attività di Hezbollah costringe l’IDF ad agire nell’area in cui vi trovate. L’IDF non vuole nuocervi”, afferma il Col. Avichay Adraee, portavoce in lingua araba dell’IDF, su X, accanto a una mappa delle aree che saranno prese di mira. “Dovete immediatamente allontanarvi dall’area segnata in rosso e dirigervi a nord verso il fiume Awali. Chiunque si trovi vicino a personale, strutture e armi di Hezbollah mette in pericolo la propria vita!”.