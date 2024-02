Mo: Libano respinge proposta ritiro Hezbollah dal confine israeliano

Febbraio 6, 2024

Beirut, 6 feb. (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib ha respinto una proposta internazionale rivolta a Hezbollah di ritirarsi dal confine settentrionale di Israele dietro il fiume Litani, come stabilito dalla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Lo scrive il quotidiano in lingua araba Al-Watan.

Secondo la risoluzione, Hezbollah dovrebbe ritirarsi a otto-dieci chilometri dal confine israeliano, ma il Libano “l’ha respinta – ha spiegato Bou Abib – e non accetterà mezze soluzioni che non portino la pace desiderata e non garantiscano la stabilità”.