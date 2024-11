Mo: l’Irlanda approva la nomina di un’ambasciatrice palestinese

5 Novembre 2024

Dublino, 5 nov. (Adnkronos/Afp) – Dublino ha approvato per la prima volta la nomina di un ambasciatore palestinese in Irlanda, dopo aver riconosciuto lo Stato di Palestina in primavera. Secondo fonti governative, Jilan Wahba Abdalmajid, diplomatico attualmente capo della missione palestinese in Irlanda, assumerà il nuovo incarico.

Alla fine di maggio, l’Irlanda, assieme alla Spagna e alla Norvegia, ha riconosciuto ufficialmente lo Stato “sovrano e indipendente” della Palestina con l’obiettivo di procedere verso la pace in Medio Oriente. Una settimana dopo, lo ha fatto anche la Slovenia. Questi paesi sono tra le voci più critiche in Europa nei confronti di Israele dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza il 7 ottobre, dopo l’attacco senza precedenti di Hamas sul suolo israeliano.

Il 29 settembre sono state formalmente stabilite le relazioni diplomatiche tra Irlanda e Palestina. Poche settimane dopo, il 17 ottobre, il governo palestinese di Mohammed Mustafa ha notificato ufficialmente a Dublino la sua intenzione di trasformare la propria rappresentanza diplomatica in Irlanda da missione ad ambasciata. Questo cambiamento consentirà al personale di beneficiare dell’intera gamma di privilegi e immunità applicabili, ai sensi della Convenzione di Vienna del 1961 che garantisce la protezione dei diplomatici.