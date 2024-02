Mo: M5S amplia mozione, ‘scongiurare operazione Rafah’**

Febbraio 12, 2024

Roma, 12 feb. – (Adnkronos) – Una rimodulazione della mozione del M5S sulla guerra israelo-palestinese resa necessaria dall’evolversi degli eventi con l’operazione Rafah. Si aggiunge quindi un ulteriore punto, considerato dai 5 Stelle fondamentale, al testo che sarà depositato oggi, che impegna il governo ad attivarsi immediatamente, sia in seno all’Unione europea che insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali, al fine di scongiurare l’iniziativa militare israeliana nella zona di Rafah, compresa una nuova incursione di terra. “Stavamo seguendo con attenzione il susseguirsi degli eventi e da qui la decisione politica di aggiungere un ulteriore punto al testo”, è il ragionamento di Campo Marzio.

Punto che va ad aggiungersi agli altri: cessate il fuoco, percorso negoziale in una logica di ‘due popoli due Stati’ con lo Stato di Palestina secondo i confini del 1967; missione di interposizione a Gaza sotto l’egida dell’Onu; fare luce su Unrwa e sul coinvolgimento di alcuni dipendenti nel vile attacco del 7 ottobre sostenendo però la salvaguardia dei finanziamenti all’Agenzia per supportare i rifugiati palestinesi; prevedere sanzioni mirate contro i coloni israeliani estremisti in Cisgiordania (tema su cui si è espresso favorevolmente anche il Presidente Joe Biden); sospendere le attività dell’Eni al largo di Gaza data l’illegalità delle licenze concesse da Israele in acque territoriali palestinesi.