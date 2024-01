Mo: M5S, ‘da Israele pura vendetta, a Gaza in corso Apocalisse’**

Gennaio 29, 2024

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – A Gaza è in corso “una apocalisse”. Così la deputata del M5s, Stefania Ascari, presentando la mozione dei 5 Stelle sul Medio Oriente in aula alla Camera. “Dal 7 ottobre sono morti sotto i bombardamenti israeliani oltre 30mila persone, il 70% sono bambini e donne e secondo l’Oms a Gaza viene ucciso un bambino palestinese ogni 10 minuti. Oltre 63mila sono i feriti e di questi 2000 sono bambini mutilati operati senza anestesia, senza contare i quasi 2 milioni di sfollati. Però non si dica che le sofferenze del popolo palestinese siano iniziate lo scorso ottobre, ma la storia è molto più antica: i palestinesi si sono visti rubare terre e case giorno dopo giorno. E mi chiedo perché si tollera l’impunità di Israele”.

“La lotta la terrorismo non c’entra nulla con questa carneficina ma eliminandone le cause e oggi la principale causa è l’occupazione illegale di territori da parte di Israele”. E la “violenza di oggi genera altro odio e radicalizzazione”.

“L’obiettivo -prosegue- non è colonizzare un territorio, ma una guerra infinita. Non una guerra di successo, ma una guerra che serve a Netanyahu per rimanere al potere. La risposta di Israele e’ pura vendetta. Gli stessi leader israeliani non parlano di sconfiggere Hamas, ma di distruggere i palestinesi, parlando i bomba atomica, di palestinesi come di animali”. Conclude Ascari: “Il tempo del silenzio è finito, il silenzio ci rende complice. E’ tempo per i palestinesi di avere uno Stato riconosciuto come gli israeliani”.