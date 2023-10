Mo: M5s, ‘risposta di Israele sia proporzionata, garanzie per i civili a Gaza’

Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott (Adnkronos) – Per l’ennesimo conflitto in Medio oriente bisogna individuare “soluzioni che tengano conto delle esigenza di entrambe le parti”. Lo ha spiegato Federica Onori, del M5s, intervenendo in aula alla Camera dopo le comunicazioni del governo sulla crisi tra Hamas e Israele.

“Si affermino il diritto all’esistenza e alla difesa di Israele ma ci auguriamo che la risposta sia proporzionata e in linea con il diritto internazionale e con il diritto internazionale umanitario”, ha spiegato la deputata del M5s, manifestando “preoccupazione per le possibili modalità di condotta di punizione collettiva”.

Onori, tra l’altro, ha sottolineato il fatto che “ai civili devono essere assicurate le garanzie di incolumità fisica” e ha chiesto “corridoi umanitari per la popolazione civile di Gaza”. Chiarendo che non sono da “giustificare i comportamenti di Hamas, che non rappresenta tutti i palestinesi”, la deputata del M5s ha espresso “solidarietà al popolo di Israele e a tutti i civili palestinesi”.