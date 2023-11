Mo: Macron, ‘protezione dei civili a Gaza non è negoziabile’

Novembre 9, 2023

Parigi, 9 nov. (Adnkronos) – La protezione dei civili a Gaza “non è negoziabile”. Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron inaugurando a Parigi una conferenza umanitaria internazionale per Gaza. “I civili devono essere protetti, questo è assolutamente indispensabile. Non è negoziabile”, ha detto Macron, aggiungendo che è necessario lavorare per giungere ad un cessate il fuoco.

Alla conferenza hanno partecipato le agenzie delle Nazioni Unite e i leader dell’Unione Europea, mentre non era presente Israele. Il presidente francese ha anche chiesto la liberazione immediata degli ostaggi detenuti a Gaza, “senza condizioni”.