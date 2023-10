Mo: Magi, ‘bene mediazione Usa, fermare Hamas ma non ripetere errori post 11/9’

Ottobre 19, 2023

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “La strage nell’ospedale di Gaza rappresenta una tragedia immane ed è fondamentale impegnarsi al fine di limitare il più possibile la morte dei civili palestinesi e israeliani. In questo senso le visite e le parole di Joe Biden di queste ore sono storiche e pienamente condivisibili: la condanna ad Hamas deve essere totale ma Israele non ripete gli errori degli USA dopo l’11 settembre, non ceda al risentimento e non dia argomenti a chi vuole una escalation. Combattere Hamas per cancellarla, che opprime anzitutto il popolo palestinese, non significa togliere cibo, farmaci, acqua e luce a tutti i palestinesi”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“La mediazione di Biden affinché non avvenga una offensiva di massa via terra dei militari israeliani ha permesso di salvare migliaia di vite di giovani israeliani e palestinesi che sarebbero state immolate al rogo della vendetta. Mentre il presidente degli USA riesce anche ad ottenere l’ok dell’Egitto all’apertura del valico di Rafah per gli aiuti umanitari, l’Europa resta a guardare, senza toccare palla. Anche per questo – prosegue Magi – chiediamo gli Stati Uniti d’Europa: una federazione forte e con una politica estera e di difesa comune rappresenta l’unico spiraglio per contribuire alle decisioni di politica estera fondamentali, soprattutto in momenti tragici e dirigenti come questo”, conclude il segretario di +Europa.