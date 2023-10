Mo: Magi, ‘governo unità nazionale Netanyahu realizzi corridoio umanitario con Egitto’

Ottobre 12, 2023

Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “Credo che sia importante la formazione di un governo di unità nazionale in Israele perché nelle democrazie, quando si è in guerra, non si va avanti con maggioranze normali, di tempi ordinari. Si va avanti con un Parlamento unito e un Paese unito. E per evitare l’escalation io credo che sarà importantissimo che la democrazia in Israele viva, trovando la misura della reazione. Alla terribile strage di civili condotta da Hamas, per cui è riduttivo persino parlare di attentato terroristico, non deve seguire una ulteriore strage di civili a Gaza: rispetto a quanto prospettato, cioè l’assedio di Gaza, in cui acqua, luce e cibo vengono tagliati, si arriverebbe presto a una dimensione di crimini di guerra. Per questo è fondamentale realizzare un corridoio umanitario con l’Egitto per i civili palestinesi”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, a Tg2Post.