Mo: Magi, ‘Natenyahu liberi regista Ballal e fermi massacro a Gaza’

25 Marzo 2025

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – “L’arresto di Hamdan Ballal, regista premio oscar per No Other Land, è l’ennesimo atto con cui Netanyahu sta isolando Israele dal resto del mondo e la ripresa brutale dei bombardamenti sui civili è un’altra azione di cui dovrà rispondere davanti alla giustizia internazionale. Il governo israeliano liberi subito Ballal e fermi immediatamente il massacro dei cittadini di Gaza”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.