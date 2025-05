Mo: Magi, ‘Netanyahu fermi carri armati e faccia entrare aiuti’

18 Maggio 2025

Roma, 18 mag (Adnkronos) – “Con l’avvio delle operazioni di terra a Gaza da parte di Israele oggi, e con il blocco degli aiuti umanitari alla popolazione civile che va avanti da settimane, Netanyahu dimostra di aver ormai perso ogni contatto con la realtà”. Lo dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Il presidente Israeliano continua ogni giorno a macchiarsi dei peggiori crimini di guerra, con la complicità del presidente americano Donald Trump, che sarebbe addirittura pronto a deportare oltre un milione di palestinesi in Libia, aprendo di fatto le porte dell’inferno a qualche miglia di distanza dai confini dell’Europa e dall’Italia -prosegue Magi-. L’Unione europea e la comunità internazionale non possono più stare fermi: è ora di mettere in campo tutte le iniziative possibili per fermare Netanyahu e il massacro dei civili nella Striscia, innanzitutto chiedendo con forza a Israele di ritirare subito i carri armati e lasciare invece entrare gli aiuti umanitari alla popolazione”.

“Così come devono essere messe in campo tutte le iniziative perché Hamas rilasci tutti gli ostaggi, la smetta di usare i civili come scudi umani e lasci al più presto la Striscia consentendo la nascita di uno Stato palestinese democratico e non sotto il giogo dei terrorismo islamico. Ci aspettiamo che anche dal governo italiano e dalla premier Meloni arrivi la netta condanna di questa escalation israeliana”, aggiunge.