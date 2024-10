Mo: Malan (Fdi), ‘7 ottobre più grande sterminio ebrei dopo seconda guerra mondiale’

8 Ottobre 2024

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “Siamo qui per ricordare il più grande sterminio dopo la seconda guerra mondiale, fatto con l’intento di sterminare e di iniziare uno sterminio generalizzato degli israeliani e degli ebrei di quell’area. Un evento messo un po’ in secondo piano, si è parlato soprattutto di quello è accaduto dopo, della situazione indubbiamente drammatica che c’è oggi. Ma ricordiamo come questo è nato: da un territorio dove dal 2005 non c’è più nessun israeliano, per una decisione del governo israeliano”. Così il capogruppo di Fdi al Senato, Lucio Malan, aprendo a Palazzo Madama un convegno sui fatti del 7 ottobre 2023.