Mo: manifestanti tentano di irrompere in base americana in Turchia**

Novembre 5, 2023

Istanbul, 5 nov. (Adnkronos) – Manifestanti hanno cercato di entrare nella base militare americana di Incirlik, in Turchia. Lo riferisce l’agenzia turca Dha, aggiungendo che la polizia ha usato gas lacrimogeni e idranti per disperdere la folla. L’evento, chiamato “Convoglio della libertà per la Palestina”, è stato organizzato dalla Fondazione turca per gli aiuti umanitari “Diritti e libertà umane” (İhh). Il convoglio è partito da Istanbul e ha raggiunto la base di Incirlik. Ad esso si sono aggiunte auto arrivate di propria iniziativa e da altre città.

I manifestanti hanno chiesto la chiusura della base nel contesto dell’escalation nella Striscia di Gaza. Secondo l’agenzia, la protesta è stata pacifica. La polizia ha bloccato alcune strade, ma ad un certo punto un gruppo di manifestanti ha tentato di entrare nella base, costringendo la polizia a cavallo e gli agenti ad usare usato gas lacrimogeni e idranti per disperdere i manifestanti”.