Ottobre 28, 2023

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Noi non vietiamo le manifestazioni perchè riteniamo che il dissenso, anche deciso, debba trovare i suoi spazi. Dissenso deciso non è permettere la violenza e lo dico anche in vista della manifestazione che si terrà a Roma tra qualche ora per cui le fonti di preoccupazione non sono poche e il fatto che la Cgil si sia sfilata non è un buon segnale”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, all’assemblea di Azione.