Mo: Maraio, ‘mandato arresto Netanyahu primo passo di giustizia’

21 Novembre 2024

Roma, 21 nov. (Adnkronos) – “La pronuncia della Corte Internazionale di giustizia che ha emesso mandati di arresto per Netanyahu e per l’ex ministro Gallant, è un primo passo di giustizia. Non soltanto verso il popolo oppresso palestinese, che conta più di quarantamila morti di civili innocenti, ma verso il popolo di Israele, che vuole liberarsi di un governo criminale. Lo diciamo da tempo”. Lo lo dice in una nota il segretario del PSi, Enzo Maraio.