Mo: marea nera di quasi 30 chilometri dopo attacco Houthi contro nave Gb

Febbraio 24, 2024

Sana’a, 24 feb. (Adnkronos/Dpa) – I ribelli Houthi hanno attaccato una nave mercantile di proprietà del Regno Unito nel Mar Rosso provocando una fuoriuscita di petrolio che ha causato una mare nera di quasi 30 chilometri. Lo hanno riferito le forze armate statunitensi. La Rubymar, una nave battente bandiera del Belize, è stata attaccata il 18 febbraio, ha dichiarato in un comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom), aggiungendo che la nave “è ancorata, ma imbarca lentamente acqua”. L’imbarcazione ha subito “danni significativi” e l’attacco ha causato una fuoriuscita di petrolio che si estesa in mare per 29 chilometri.

“La Rubymar trasportava oltre 41.000 tonnellate di fertilizzanti quando è stata attaccata e potrebbero riversarsi nel Mar Rosso, peggiorando questo disastro ambientale”, ha detto il centro di comando, accusando i ribelli Houthi di mostrare “indifferenza per l’impatto regionale delle loro azioni”, attacchi indiscriminati, che minacciano l’industria della pesca, le comunità costiere e le importazioni di generi alimentari”.