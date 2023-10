Mo: Marrocco (Fi), ‘sostegno ad azione Tajani per non rinunciare a soluzione diplomatica’

Ottobre 10, 2023

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “Condanniamo con la massima fermezza l’attacco di Hamas e riconosciamo il pieno diritto di Israele a difendere la propria esistenza e la propria integrità di fronte a un’azione terroristica di una tale ferocia e brutalità. Forza Italia è convintamente e fermamente dalla parte di Israele e del suo popolo. Un pensiero va anche ai nostri connazionali, circa 18mila, che vivono in Israele. Purtroppo è alto il rischio di un coinvolgimento nel conflitto di altri attori regionali, a partire dal vicino Libano, con Hezbollah che mantiene contatti con Hamas, senza contare la possibilità di una sollevazione anche della popolazione palestinese della Cisgiordania. Qualora anche Al Fatah scendesse in piazza, la protesta rischierebbe di contagiare tutto il mondo arabo, che a quel punto si compatterebbe contro Israele”. Così Patrizia Marrocco, deputata di Forza Italia, intervenendo in discussione generale in aula per le comunicazioni del ministro degli Esteri, Tajani, sulla situazione e le prospettive in Medio Oriente a seguito degli attacchi di Hamas contro Israele.

“Non possiamo che sostenere l’operato del governo e del ministro Tajani – prosegue – affinché, assieme ai partner internazionali e agli attori regionali, convinca Israele a non intraprendere la strada della mera vendetta, umanamente comprensibile, ma foriera di ulteriori drammi e sofferenze, e a non abdicare alla ricerca di una soluzione diplomatica”. “L’opera di interlocuzione di questi giorni, di queste e delle prossime ore del ministro Tajani vanno in questa direzione”, conclude Marrocco.