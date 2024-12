Mo: Mattarella, ‘difendere libera navigazione ed evitare gravissimo precedente’

19 Dicembre 2024

Roma, 19 dic. (Adnkronos) – “Nel Mar Rosso si cerca di introdurre un gravissimo precedente, per cui un Paese rivierasco cerca di bloccare il traffico marittimo: quanto fate è di grande importanza per la comunità internazionale, il contributo che diamo è per noi motivo di orgoglio”, perché “ovunque devono essere difese le linee di navigazione e la loro libertà”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel collegamento con l’equipaggio della Nave Duilio impegnata nell’ambito della missione Aspides, volta a garantire la sicurezza delle vie di comunicazione marittima e la stabilità nella regione del Mar Rosso meridionale.