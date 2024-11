Mo: Mattarella, ‘nessuno tolleri minacce a libero commercio nel Mar Rosso’**

9 Novembre 2024

Pechino, 9 nov. (Adnkronos) – “La crisi mediorientale ci ricorda che gli scenari di tensione sono interconnessi e travalicano le distanze geografiche. Il mondo è uno e indivisibile: mantenere libero e sicuro il transito navale nei mari della regione, dove attualmente attori non statuali, sostenuti anche da potenze dell’area, minacciano il libero commercio in spregio al diritto internazionale –come avviene nel Mar Rosso- è importante per l’Italia, per la Cina, per tutti gli altri Paesi. Non si può consentire un così grave precedente: le vie del commercio nella storia hanno aperto le strade ai rapporti pacifici e di incontro tra le civiltà”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella sua lectio magistralis all’Università di Beida a Pechino.