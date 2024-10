Mo: Mattarella, ‘occorre soluzione negoziale, prima responsabilità di israeliani e palestinesi’

6 Ottobre 2024

Roma, 6 set (Adnkronos) – “Occorre una definitiva soluzione negoziata tra Israele e Palestina che, con il concorso della comunità internazionale, preveda la creazione di due Stati sovrani e indipendenti. Ciò è indispensabile per garantire pace e sicurezza durevoli ai due popoli e all’intera regione, e per evitare che l’ostilità, l’avversione e il risentimento accumulatisi in questi mesi producano in tutto il Medio Oriente nuove e sempre più drammatiche esplosioni di violenza”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio per l’anniversario del 7 ottobre.

“È una responsabilità che, se compete, in primo luogo, a israeliani e palestinesi, deve vedere attivi tutti i popoli amanti della pace, affinché l’orrore del passato non si ripeta, provvedendo sin d’ora a stabilire i termini di un futuro di intesa tra tutti gli Stati della regione”, prosegue il capo dello Stato.