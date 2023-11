Mo: Maullu (Fdi), ‘sinistra batta un colpo su minacce a Meloni’

Novembre 4, 2023

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “Una triste consuetudine ormai caratterizza tutte le manifestazioni della sinistra, anche oggi a Milano. Insieme agli slogan pro Hamas e agli striscioni, il corteo propone una sorta di favoreggiamento del terrorismo islamico e integralista e la sinistra non trova la forza per condannare tutti coloro che esprimono, attraverso beceri slogan, minacce verso il Primo Ministro del governo Italiano, Giorgia Meloni. Purtroppo ancora una volta si cristallizza la fotografia di una sinistra settaria e irresponsabile non in grado nei momenti più difficili della storia di prendere una posizione chiara e credibile”. Così Stefano Maullu, deputato e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.