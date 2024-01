Mo: Maullu, ‘sinistra antagonista dalla parte sbagliata della storia’

Gennaio 27, 2024

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Anche oggi, nella giornata in cui si ricorda l’immane tragedia dell’Olocausto la sinistra antagonista non perde occasione per dimostrarsi per quella che è, collocandosi dalla parte sbagliata della storia. Ciò su cui dobbiamo essere chiari è il dovere di ricordare le vittime della Shoah. Il corteo pro Palestina che oggi ha marciato su Milano, sebbene ci fosse un divieto, dà la misura di quanto la storia abbia poco insegnato a chi oggi ha tenuto un comportamento da stigmatizzare nella maniera più assoluta anche e soprattutto da parte del PD ”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Stefano Maullu.