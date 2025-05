Mo: media, ancora un missile dallo Yemen verso Israele

13 Maggio 2025

Tel Aviv, 13 mag. (Adnkronos) – Le forze Houthi in Yemen hanno lanciato un missile verso Israele, che non ha raggiunto il bersaglio. Lo riporta Ynet. Si è trattato del secondo lancio missilistico dallo Yemen in un giorno, dopo che precedenti allerte erano state attivate nel centro di Israele a seguito dell’intercettazione di un missile balistico lanciato dagli Houthi.