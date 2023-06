Mo: media, ‘approvata la costruzione di 5.600 unità abitative in Cisgiordania’

Giugno 26, 2023

Tel Aviv, 26 giu. (Adnkronos/Dpa) – Le autorità israeliane hanno approvato la costruzione di oltre 5.600 unità abitative negli insediamenti in Cisgiordania. Lo hanno riferito i media israeliani, secondo cui, i piani di costruzione sono in varie fasi, alcuni nella fase finale e altri all’inizio. Il Governo ha deciso una settimana fa di accelerare il processo.

La costruzione di 1.000 unità prevista nell’insediamento di Eli è avvenuta la scorsa settimana in reazione a un attacco in Cisgiordania in cui due militanti palestinesi hanno sparato e ucciso quattro israeliani in una stazione di servizio. La politica di insediamento di Israele è molto controversa. Alla fine del 2016, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha invitato Israele a interrompere tutte le attività di insediamento nei Territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme est.

La risoluzione 2334 delle Nazioni Unite affermava che la creazione di insediamenti israeliani nel territorio palestinese non aveva validità legale e costituiva “una flagrante violazione del diritto internazionale”. Costituivano anche un grosso ostacolo alla soluzione dei due Stati.