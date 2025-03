Mo: media, ‘attacchi Usa nello Yemen potrebbero durare giorni’

15 Marzo 2025

Whasington, 15 mar. (Adnkronos) – Funzionari statunitensi hanno affermato che gli attacchi aerei contro l’arsenale degli Houthi, gran parte del quale è sepolto in profondità nel sottosuolo, potrebbero durare diversi giorni, intensificandosi in portata e scala a seconda della reazione dei militanti. Lo scrive il New York Times. Le agenzie di intelligence statunitensi hanno lottato in passato per identificare e localizzare i sistemi d’arma degli Houthi, che i ribelli producono in fabbriche sotterranee e contrabbandano dall’Iran.