Mo: media, ‘attentato terroristico nel nord Israele, 2 morti fra cui l’aggressore’

24 Marzo 2025

Tel Aviv, 24 mar. (Adnkronos) – Una persona è stata uccisa e diverse altre sono rimaste ferite nel presunto attacco terroristico avvenuto nei pressi della città di Yokneam, nel nord di Israele. La polizia israeliana ha affermato che il terrorista ha tentato di investire dei civili a una fermata dell’autobus, è uscito dal suo veicolo con un fucile e ha aperto il fuoco. È stato poi ucciso da un agente di polizia.

Un uomo di 75 anni, rimasto in condizioni critiche dopo essere stato colpito, è morto per le ferite, Magen David Adom. Una seconda vittima è un uomo di 20 anni, accoltellato e in condizioni critiche, ha aggiunto il servizio di soccorso. Anche diversi civili che si trovavano alla fermata dell’autobus sono rimasti feriti dopo essere stati investiti. I paramedici stanno fornendo assistenza sul luogo dell’attacco e trasferendo le vittime al Rambam Health Care Campus di Haifa per ulteriori cure mediche.