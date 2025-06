Mo: media, ‘coloni israeliani assaltano Beitunia, in Cisgiordania’

6 Giugno 2025

Ramallah, 6 giu. (Adnkronos) – Un gruppo di coloni israeliani ha preso d’assalto la città di Beitunia, a ovest di Ramallah, secondo quanto riportato dai video pubblicati da gruppi palestinesi locali e verificati dall’agenzia Sanad di Al Jazeera. In uno dei filmati si vede un uomo armato di mitragliatrice. Non è chiaro se siano scoppiati scontri o se ci siano vittime. Gli attacchi dei coloni si sono intensificati mentre Israele ha deciso di espandere gli insediamenti in Cisgiordania.