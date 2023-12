Mo: media, ‘delegazione egiziana in Israele ‘per porre fine alla guerra”

Dicembre 31, 2023

Tel Aviv, 31 dic. (Adnkronos) – Una delegazione egiziana ha visitato Tel Aviv la scorsa settimana nel tentativo di raggiungere un accordo “per porre fine alla guerra” tra Israele e il gruppo terroristico Hamas, secondo un rapporto diffuso oggi dal quotidiano del Qatar Al-Araby Al-Jadeed.

Il rapporto giunge mentre i mediatori egiziani e del Qatar stanno cercando di mettere in atto un quadro per un nuovo cessate il fuoco – scrive il Times of Israel – anche se le parti non sembrano essere vicine a un accordo, con l’esercito israeliano che non mostra segnali di voler rallentare le sue operazioni a Gaza.