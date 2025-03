Mo: media, ‘Hamas sta preparando un altro 7 ottobre’**

17 Marzo 2025

Beirut, 17 mar. (Adnkronos/Afp) – Hamas si starebbe preparando per un nuovo raid, come quello del 7 ottobre 2023, penetrando ancora una volta in Israele. Lo sostiene l’israeliano Channel 12, in un rapporto senza fonti che sarebbe stato approvato per la pubblicazione dalla censura militare. Il rapporto afferma inoltre che Israele ha riscontrato un “forte aumento” negli sforzi di Hamas per portare a termine attacchi contro i kibbutz e le comunità al confine con Gaza e contro le truppe dell’Idf di stanza all’interno di Gaza.

Cita inoltre il ministro della Difesa Israel Katz, che ha detto di recente ai residenti delle comunità vicine a Gaza: “Hamas ha subito un duro colpo, ma non è stato sconfitto. Ci sono sforzi in corso per la sua ripresa. Hamas si sta costantemente preparando a effettuare un nuovo raid in Israele, simile al 7 ottobre”. Il servizio televisivo arriva un giorno dopo che il parlamentare dell’opposizione Gadi Eisenkot, ex capo delle Idf, e altri legislatori dell’opposizione avevano lanciato l’allarme su una preoccupante recrudescenza dei gruppi terroristici di Gaza.

“Negli ultimi giorni, siamo stati informati che il potere militare di Hamas e della Jihad islamica palestinese è stato ripristinato, al punto che Hamas ha oltre 25.000 terroristi armati, mentre la Jihad ne ha oltre 5.000”, hanno scritto i parlamentari, tutti membri del Comitato per gli affari esteri e la difesa.