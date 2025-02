Mo: media, ‘Israele ha attaccato un veicolo a Jenin, in Cisgiordania’

13 Febbraio 2025

Ramallah, 13 feb. (Adnkronos) – I media palestinesi riferiscono che Israele ha attaccato un veicolo nella città di Jenin, in Cisgiordania. Non ci sono commenti immediati da parte delle Forze di difesa israeliane. L’attacco segnalato avviene nel corso dell’offensiva antiterrorismo in Cisgiordania dell’Idf, soprannominata Operazione Iron Wall, lanciata il mese scorso. L’esercito prevede che durerà ancora per diverse settimane.