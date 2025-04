Mo: media, ‘negoziati al Cairo non hanno portato a progressi su tregua’

29 Aprile 2025

Il Cairo, 29 apr. (Adnkronos) – “I contatti con i mediatori non sono cessati e i recenti colloqui al Cairo non hanno portato a progressi verso un accordo di cessate il fuoco”. Lo ha dichiarato un alto funzionario di Hamas al canale Palestine Today, affiliato alla Jihad Islamica. “Il movimento non ha ricevuto nuove proposte al Cairo. Hamas rifiuta soluzioni parziali e temporanee”, ha aggiunto, smentendo i funzionari egiziani che avevano riferito di una “svolta” nei negoziati, a sua volta smentita stamattina da funzionari israeliani.