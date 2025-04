Mo: media, ‘nuova proposta Egitto, 8 ostaggi per cessate il fuoco di 40-70 giorni’

7 Aprile 2025

Londra, 7 apr. (Adnkronos) – Otto ostaggi in cambio di una tregua di 40-70 giorni. Sarebbe questa la nuova proposta avanzata dall’Egitto per garantire un cessate il fuoco a Gaza, secondo quanto riporta il quotidiano saudita con sede a Londra Asharq Al-Awsat.

Il giornale, che cita una fonte egiziana informata, sottolinea che la proposta rappresenta un compromesso tra l’offerta di Hamas di rilasciare cinque ostaggi in cambio di una tregua di 50 giorni e la richiesta israeliana di rilasciare vivi 11 ostaggi. Inoltre, gli otto ostaggi non verrebbero rilasciati tutti in una volta, ma a scaglioni.

I gruppi islamisti nella Striscia di Gaza detengono ancora 59 ostaggi, tra cui 58 dei 251 rapiti dai terroristi guidati da Hamas il 7 ottobre 2023. Tra questi ci sono i corpi di almeno 35 morti confermati dall’Idf.