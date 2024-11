Mo: media, ‘nuovo ‘pesante’ raid dell’Idf colpisce il sud di Beirut’

15 Novembre 2024

Beirut, 15 nov. (Adnkronos) – L’agenzia di stampa nazionale libanese ha riferito di un nuovo “attacco pesante” condotto con due missili sparati da un “aereo nemico” nel quartiere di Bourj al-Barajneh, nella periferia meridionale di Beirut. L’esercito israeliano ha comunicato di aver identificato diversi edifici nella periferia di Ghobeiry e Bourj al-Barajneh che l’esercito intende colpire poiché -afferma – vi si troverebbero obiettivi di Hezbollah.

“Per la vostra sicurezza e quella dei vostri familiari, dovete evacuare immediatamente questi edifici e quelli adiacenti e tenervi lontani da essi per una distanza non inferiore a 500 metri”, ha scritto il portavoce dell’esercito israeliano Avichay Adraee in un post su X.