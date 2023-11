Mo: media palestinese, ’20 palestinesi uccisi in scuola nel campo di Bureij a Gaza’

Novembre 21, 2023

Gaza, 21 nov. (Adnkronos) – Gli attacchi israeliani hanno ucciso oggi decine di persone in tutta Gaza. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, precisando che le bombe israeliane hanno colpito tutta la Striscia di Gaza, in uno degli attacchi più mortali che ha ucciso 20 palestinesi, per la maggior parte donne e bambini, in una scuola nel campo di Bureij, nel centro di Gaza.

L’agenzia di stampa ha affermato che almeno due missili israeliani hanno colpito la scuola, che ospita migliaia di sfollati. In altri attacchi israeliani sono morte almeno 19 persone e ne sono state ferite molte altre dopo che una casa di famiglia è stata colpita a Shujayea, a est della città di Gaza. Quindici persone sarebbero state uccise anche dopo il bombardamento di tre case nel quartiere di Sabra a Gaza City, sei persone nel campo profughi di Nuseirat e quattro a Jabalia.