Mo: media palestinesi, ‘raid Israele colpiscono i panifici’

Ottobre 19, 2023

Gaza, 19 ott. (Adnkronos) – I raid aerei israeliani hanno bombardato una serie di panifici a Gaza, uccidendo decine di persone e ferendone centinaia che erano in fila per comprare il pane. Lo ha riferito l’agenzia di stampa palestinese Wafa, precisando che i bombardamenti hanno distrutto cinque panetterie in diverse parti della Striscia di Gaza, direttamente o dopo aver preso di mira le aree attorno ai negozi.

Salam Marouf, capo ufficio stampa del governo di Gaza, ha affermato che, prendendo ripetutamente di mira i panifici, Israele cerca di peggiorare la situazione umanitaria, causare un maggior numero di vittime e “rendere le cose più difficili per i cittadini, al punto che ottenere alcune pagnotte di pane è diventato un viaggio pericoloso”.

Gruppi umanitari, incluso il Programma Alimentare Mondiale, hanno avvertito che Gaza è a corto di cibo e che i negozi hanno scorte solo per pochi giorni.