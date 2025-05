Mo: media, ‘pesanti raid israeliani da stamattina a Gaza, almeno 115 morti’

15 Maggio 2025

Gaza, 15 mag. (Adnkronos) – Gli attacchi israeliani hanno ucciso da stamattina almeno 115 palestinesi nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dai media locali, citando fonti mediche. Negli ultimi giorni, l’Idf si è preparata per una grande offensiva pianificata nell’enclave, che secondo le autorità sarebbe stata lanciata se non si fosse raggiunto un accordo sul rilascio degli ostaggi con Hamas entro la fine della visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella regione, prevista per domani.