Mo: media, ‘pesanti scontri fra Idf e Hamas a Khan Younis’

Dicembre 15, 2023

Gaza, 15 dic. (Adnkronos) – A Khan Younis sono in corso pesanti combattimenti tra l’esercito israeliano e i miliziani di Hamas. Lo riporta al Jazeera. La città, nel sud della Striscia di Gaza è stata in precedenza oggetto di pesanti bombardamenti in prossimità di una scuola dell’Unrwa, dove si erano rifugiando molti sfollati.