Mo: media, ‘raid israeliani nel sud del Libano’

23 Marzo 2024

Beirut, 23 mar. (Adnkronos) – Il quotidiano Al Manar, affiliato a Hezbollah, ha riferito che due presunti attacchi aerei israeliani sono stati avvertiti in due città del sud del Libano. Allo stesso tempo, il Times of Israel scrive che le sirene d’allarme dei droni suonano di nuovo in diverse comunità vicino al confine israeliano settentrionale.

Le sirene stanno suonando nelle comunità di confine in gran parte evacuate, tra cui Kiryat Shmona, Tel Hai, Misgav Am, Margaliot, Ma’ayan Baruch, Manara, Metula, Kfar Yuval, Kfar Giladi e Beit Hillel.