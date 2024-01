Mo: media, ‘terroristi legati a Isis volevano compiere attacco vicino Knesset’

Gennaio 22, 2024

Tel Aviv, 22 gen. (Adnkronos) – I due residenti di Gerusalemme Est arrestati per aver tentato di effettuare un attacco ispirato dall’Isis avevano intenzione di tentare di far esplodere un camion vicino alla Knesset. Lo scrive il Times of Israel, citando la denuncia che ha portato al loro fermo e precisando che “nei loro obiettivi e piani, gli imputati volevano effettuare un attacco terroristico facendo esplodere un camion pieno di bombole di gas vicino alla Knesset, nel tentativo di uccidere quanti più ebrei possibile e creare danni di massa”.

La polizia ha dichiarato che i sospettati, di età compresa tra 19 e 20 anni, sono stati arrestati il ​​26 dicembre nelle loro case a Ras al-Amud, a Gerusalemme est. Durante una perquisizione, le forze di sicurezza hanno trovato sostanze chimiche che si credeva fossero destinate alla realizzazione di ordigni esplosivi, insieme a un taccuino con istruzioni sulla preparazione di esplosivi e materiali dell’Isis.