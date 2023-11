Mo: media, ‘trattive per cessate il fuoco fino a 3 giorni a Gaza per liberare gli ostaggi’

Novembre 9, 2023

Gaza, 9 nov. (Adnkronos) – Funzionari e diplomatici stanno negoziando un cessate il fuoco della durata di alcuni giorni a Gaza in cambio del rilascio di ostaggi, tra cui bambini, donne, anziani e malati. Lo scrive il Guardian. Le trattative includono la possibilità di un cessate il fuoco da uno a tre giorni, anche se non è stato raggiunto alcun accordo, hanno riferito fonti a conoscenza dei negoziati.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ripetutamente affermato che non ci sarà un cessate il fuoco a Gaza finché gli ostaggi – si ritiene siano più di 240 – non saranno rilasciati. Hamas afferma che gli ostaggi non verranno rilasciati finché non verrà concordato un cessate il fuoco.

Netanyahu ha detto mercoledì sera: “Voglio mettere da parte tutte le voci inutili che sentiamo da tutte le direzioni, e ripetere una cosa chiara: non ci sarà alcun cessate il fuoco senza il rilascio dei nostri ostaggi”.