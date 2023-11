Mo: Meloni a Erdogan, ‘lavorare a de-escalation conflitto, Turchia ha ruolo cruciale’

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “continua a tenersi in stretto contatto con i principali Capi di Stato e di Governo delle Nazioni alleate e con i leader dei Paesi più coinvolti dalla profonda crisi in corso nella regione mediorientale. In tale contesto”, Meloni “ha avuto oggi un’articolata conversazione telefonica con il Presidente della Repubblica di Turchia, Recep Tayyip Erdogan, durante la quale sono stati valorizzati gli stretti legami bilaterali”. Ne dà notizia Palazzo Chigi.

“Nel corso dello scambio di vedute – si legge nella nota – sono stati affrontati gli ultimi sviluppi della crisi in corso. Il Presidente del Consiglio ha auspicato un rapido decremento del conflitto, che non si deve allargare al resto della regione, e ha sottolineato il ruolo cruciale che ha in questo contesto la Turchia”.