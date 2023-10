Ottobre 17, 2023

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “L’attacco sferrato da Hamas è volto a impedire il processo di normalizzazione avviato con gli Accordi di Abramo ed è una trappola in cui bisogna evitare di cadere”. Lo ha detto, a quanto si apprende, la premier Giorgia Meloni, intervenendo alla videoconferenza straordinaria del Consiglio Europeo convocato per discutere dell’attacco di Hamas subito da Israele e delle implicazioni del conflitto in corso.