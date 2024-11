Mo: Meloni, ‘cessate fuoco Libano punto di partenza e non di arrivo’

27 Novembre 2024

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “L’annuncio del cessate il fuoco” in Libano è uno “sviluppo molto importante e positivo, dobbiamo considerarlo un punto di partenza e non di arrivo, dobbiamo cogliere questa opportunità, lavorare alla stabilizzazione del confine per permettere a tutti di tornare a casa in sicurezza”. Com questo obiettivo, è necessario “rafforzare la capacità di Unifil e delle forze armate libanesi” e “sono orgogliosa che l’Italia abbia un ruolo in questa sfida”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla X edizione dei Med Dialogues.