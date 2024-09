Mo: Meloni, ‘chiesto a Onu di occuparsi anche dei nostri soldati in Libano’/Rtp

24 Settembre 2024

New York, 24 set. (Adnkronos) – “In questi giorni all’Onu ci siamo occupati molto anche della sicurezza dei nostri soldati, abbiamo mille soldati impegnati nella missioni Unifil, stiamo chiedendo all’Onu di concentrarsi sulla sicurezza dei nostri soldati”. Lo dice la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a New York, a margine dei lavori dell’Unga.