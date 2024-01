Mo: Meloni, ‘con Erdogan d’accordo su soluzione strutturale non su genesi crisi ma detto in faccia’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Con Erdogan su molte cose non siamo d’accordo, come ad esempio sulla genesi della crisi mediorientale, ma vede le persone serie le cose se lo dicono in faccia. Siamo invece d’accordo sul fatto che vada trovata una soluzione strutturale e che il dialogo sia necessario per evitare che il conflitto in Medio Oriente diventi regionale”. Così la premier, Giorgia Meloni, in un passaggio dell’intervista a ‘Quarta Repubblica’, in onda questa sera su Retequattro.