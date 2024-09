MO: Meloni, ‘con Starmer per cessate fuoco su mediazione Usa, Egitto e Qatar’

16 Settembre 2024

Roma, 16 set. (Adnkronos) – Con il primo ministro inglese Keir Starmer “abbiamo parlato di Medio Oriente e concordato sul fatto che non sia più rinviabile un accordo complessivo basato sulla mediazione portata avanti da Stati Uniti, Egitto e Qatar che preveda il cessate il fuoco immediato a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi israeliani catturati da Hamas il 7 ottobre, così come non è più rinviabile un deciso cambio di passo nell’assistenza sanitaria alla popolazione civile. L’Italia fa ancora una volta appello a tutti gli attori coinvolti ed è sempre ovviamente pronta a fare la sua parte”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro bilaterale a Villa Doria Pamphilj.