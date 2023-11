Mo: Meloni, ‘da Italia 16 tonnellate di aiuti vicino Striscia Gaza’

Novembre 10, 2023

Roma, 10 nov. (Adnkronos) – “Finora l’Italia ha fornito sedici tonnellate di aiuti con due missioni di aerei che il 30 e il 31 ottobre hanno trasportato in Egitto, a circa cinquanta chilometri dal confine con la striscia di Gaza, materiale da campo tende, potabilizzatori, servizi e materiale medico in modo da poter ospitare i civili, gli sfollati, dare i primi aiuti. Abbiamo immediatamente avviato l’approntamento di una nave che è nave Vulcano con un ospedale imbarcato che ha sia capacità diagnostica che chirurgica. Abbiamo comunicato ai paesi arabi della regione e ai paesi NATO la possibilità di cooperare con noi, in modo da ampliare al massimo l’iniziativa. Nave Vulcano ha appena terminato l’approntamento. È partita nei giorni scorsi”. Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio dei suoi ‘Appunti di Giorgia’.

“In parallelo, sempre con il ministero della Difesa che voglio ringraziare, abbiamo avviato l’approntamento di un ospedale da campo che ha le stesse caratteristiche di quello imbarcato, ma con una capacità decisamente maggiore di ricovero e cura che potrà essere impiegato in una località che andrà definita nei prossimi giorni, magari sempre in cooperazione con i paesi che hanno manifestato il loro interesse a collaborare. Voglio ringraziare davvero tutti coloro che stanno dando una mano. In questa difficile fase l’Italia si conferma una nazione che, soprattutto sul fronte umanitario, c’è sempre quando serve”.