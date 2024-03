Mo: Meloni, ‘guardia alta dopo 7/10, in 5 mesi espulse numero persone di un anno intero’

27 Marzo 2024

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Guardia alta sulla sicurezza contro il terrorismo dopo il 7 ottobre. “E’ un fronte su cui il governo lavora con attenzione, particolarmente dopo gli attentati di Hamas contro Israele, noi abbiamo chiuso lo spazio Schengen con la Slovenia perché da là arriva la maggioranza degli immigrati illegali che arrivano da quelle aree. Dal 7 ottobre abbiamo espulso 47 persone sospettate di radicalismo, e negli anni precedenti erano più o meno quelli espulsi in un anno intero. Facciamo riunioni con l’intelligence, abbiamo rafforzato la sorveglianza degli obiettivi sensibili”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un’intervista a ‘Fuori dal coro’, in onda questa sera su Rete4.

“Quello che è accaduto a Mosca è stato scioccante ma sono immagini che abbiamo già visto in altri contesti. Ero a Parigi quando ci fu l’attentato al Bataclan, anche quello rivendicato dall’Isis. Mi ha colpito molto la dinamica perché – osserva – immaginare che in una città blindata, in uno Stato che è coinvolto in un conflitto, quattro attentatori che entrano e uccidono decine di persone e si allontanano praticamente indisturbati, obiettivamente colpisce”.