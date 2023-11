Mo: Meloni, ‘inquietanti segnali di antisemitismo, nostra attenzione massima’

Novembre 7, 2023

Roma, 7 nov (Adnkronos) – “Sono inquietanti i segnali di antisemitismo ai quali stiamo assistendo in Italia e in Europa. Non consentiremo nessuna forma di discriminazione, violenza o intimidazione nei confronti dei cittadini di religione ebraica. L’attenzione da parte di tutto il nostro sistema di sicurezza è massima, sia in termini di tutela degli obiettivi sensibili sia in termini di riflettori accessi sui soggetti pericolosi, per fortuna con un tasso di aggressività mediamente inferiore a quello di altre Nazioni europee”. Lo dice Giorgia Meloni al ‘Messaggero’.