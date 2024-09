Mo: Meloni, ‘Libano preoccupa, tutti facciano passo indietro’

24 Settembre 2024

New York, 24 set. (Adnkronos) – “La situazione in Libano mi preoccupa. La grande sfida è arrivare a un cessate il fuoco e a una de-escalation. Israele ha il diritto a difendersi ma una guerra su larga scala non conviene a nessuno. Noi stiamo continuando a passare i nostri messaggi di moderazione, lavoriamo con i nostri alleati anche come presidenza G7 per valutare quali iniziative da portare avanti ma ci sono delle interlocuzioni che si stanno muovendo ma partendo dalla necessità di fare tutti qualche passo indietro”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, in un punto stampa a New York a margine dei lavori dell’Unga.